Gülcan Kamps: Stalker-Horror! Sie hatte Angst um ihr Leben

Lange war es ruhig um Gülcan Kamps. Aktuell ist die ehemalige VIVA-Moderatorin wieder im TV zu sehen und begeistert in der neuen "RTL ZWEI"-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" die Zuschauer.

Doch jetzt erzählt sie von einer Zeit in ihrem Leben, die alles andere als rosig war: Die TV-Moderatorin hatte mal einen Stalker! In ihrer sehr intimen Biographie "Never give up - vertraue dir selbst" teil die 40-Jährige eine erschreckende Geschichte aus ihrer Vergangenheit.

