Gülcan Kamps: Baby-Glück! Jetzt packt sie endlich aus

Mittlerweile ist Baby Kamps zehn Monate alt und die kleine Familie hat sich wundervoll eingegroovt. Und: Gülcan Kamps arbeitet auch wieder fleißig. Ihr neustes Projekt: Sie steht für die Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" (ab dem 10. Oktober immer montags um 20.15 Uhr bei RTL II) vor der Kamera. Eine echte Herausforderung! "Ich bin das letzte Mal im Kindergarten Rollschuh gelaufen. Ist also ein paar Tage her", lacht sie im Gespräch mit InTouch Online. Trainiert hat die Beauty täglich! "Ich habe sehr gerne trainiert und mich beim Training immer frei gefühlt. Das lag aber auch an unserem Trainer." Was für eine Figur sie beim Rollschuhfahren macht? Man darf gespannt sein. Doch eines war ihr bei dem Job besonders wichtig: Das die Produktion kinderfreundlich ist. Denn für Gülcan ist es ganz klar: Sie ist eine Working Mom und will Kind und Karriere unter einen Hut kriegen.

"Ich habe dieses Jahr so viel gedreht wie lange nicht mehr und besonders darauf geachtet, dass die Produktion kinderfreundlich aufgestellt ist. Ich hatte bei jedem Job mein Kind am Arbeitsplatz. Bei dem Aspekt haben mich viele Sender und Produktionsfirmen sehr unterstützt", gesteht sie. Auch ihre Familie war eine große Stütze. Und so will Gülcan auch weiterhin Vollgas geben! "Ich möchte wieder als Moderatorin arbeiten. Dieses Jahr durfte ich sehr viel am Stück drehen und habe gemerkt, wie sehr ich das Moderieren liebe und vermisst habe. Ich glaube, dass eine ganze Generation (Generation Viva) sich sehr darüber freuen würde, wieder eine tägliche Live Sendung mit mir zu schauen", grinst sie. Damit hat sie absolut Recht...

