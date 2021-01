Gülcan Kamps: Völlig überraschendes Dschungelcamp-Outing!

Für die 38-Jährige ist klar: Sie will wieder mehr im TV arbeiten. Am liebsten als Moderatorin. Aber würden auch andere Shows für sie in Frage kommen? Wie zum Beispiel das Dschungelcamp?

"Das Dschungelcamp ist für mich eine etablierte Show im deutschen TV, die kaum wegzudenken ist. Ich schaue die Show gerne und bin auf die 2021 Version gespannt", schwärmt die Beauty Das hört sich dich vielversprechend an! Doch eine Teilnahme kommt für sie leider nicht in Frage. "Aber ich eigne mich hier besser als Zuschauerin als dass ich mitmache", stellt sie klar. Irgendwie schade....

