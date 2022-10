Günter Lamprecht: Der "Tatort"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Günter Lamprecht

Seinen großen Durchbruch feierte Lamprecht 1979 als Alfred Döblin im Film "Berlin Alexanderplatz". Im Laufe seiner Karriere war er in vielen Serien und Filmen zu sehen. Den meisten Fans wird er aber sicherlich als "Tatort"-Kommissar Franz Markowitz in Erinnerung bleiben.

Der Schauspieler hinterlässt seine Lebensgefährtin Claudia Amm. Die beiden waren schon in den 1980er Jahren ein Paar. Was nur wenige Fans wissen: 1999 mussten die beiden eine schreckliche Erfahrung machen. Sie wurden in Bad Reichenhall zum Opfer eines jugendlichen Amokläufers und konnten nur knapp dem Tod entgehen. Dieses Erlebnis hat Lamprecht auch Jahre später so mitgenommen, dass er immer wieder davon träumte und schweißgebadet aufwachte.

Auch von diesen Stars mussten wir uns in diesem Jahr bereits verabschieden: