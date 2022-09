Coolio: Der Megastar ist tot

Bekannt wurde Coolio in den 90er Jahren. Sein Song "Gangsta’s Paradise" katapultierte den Rapper zum Megastar. Mit dem Song räumte Artis Leon Ivey Jr., wie Coolio mit bürgerlichem Namen heißt, sogar einen Grammy ab. Und er sorgt bis heute für einen Ohrwurm.

"Es ist einer dieser Songs, die Generationen überdauern. Ich habe keine Trend-Wörter verwendet. Ich denke, das hat es zeitlos gemacht", sagte der Rapper einst über seinen Hit.

Doch so viel Erfolg Coolio auch hatte, er hatte mindestens genauso viel Ärger. Immer wieder kam er mit dem Gesetz in Konflikt. Ob wegen Drogen- oder Waffenbesitzes und sogar Körperverletzung.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Nun trauert die Welt um ein großes Talent und nimmt Abschied. Seine Schauspielkollegin Michelle Pfeiffer postet bei Instagram die Worte: "Ich hatte das Glück, an seiner Seite zu spielen, er gewann einen Grammy für seinen brillanten Song, der meiner Meinung nach der Grund für den Erfolg des Filmes war. 30 Jahre später bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Rest in Power, Artis Leon Ivey Jr." Ruhe in Frieden!

Auch von diesen Stars mussten wir uns bereits 2022 verabschieden: