Günther Jauch: Schlimmer Betrug - Er ist fassungslos

Wie Günther weiter erklärt, schlug die ganze Geschichte sogar so hohe Wellen, dass er durch sein privates Umfeld darauf angesprochen wurde: "Freunde oder gute Bekannte schreiben mir, weil sie das für bare Münze nehmen und sagen: 'Wie kannst du dich denn für Bitcoin hergeben? Was ist denn das für eine seltsame Währung, mit der Du da zu tun hast?'" Was für ein Alptraum! Günther appelliert deswegen an die Öffentlichkeit: "Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bitcoin besessen. Ich gebe auch zu, dass ich das System bis heute noch nicht ganz verstehe, aber ich würde das nie anfassen. Kaufen sie sich meinetwegen einen Schnaps und kaufen sie sich ein Sofa, was Prominente empfehlen, aber bitte, bitte nichts, was Geldanlage angeht."