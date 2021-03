Günther Jauch: Jetzt spricht er Klartext

Bei "Frag doch mal die Maus" geriet Günther Jauch nun zum Thema Kochen in Plauderlaune. So berichtete er, dass er nicht unbedingt mit Leidenschaft den Kochlöffel schwingt: "Nein, tatsächlich nicht. Also ich kriege mit Mühe und Not zwei Spiegeleier zustande." Er ergänzt: "Ich wurde auch mal verlacht, als ich mal eine Suppe, die man überhaupt nicht überbacken konnte, mit einer Scheiblette dann eben elegant überbacken habe, und dann war sie völlig ungenießbar." So ist Günther der Meinung: "Nein, ich habe keinen Kochehrgeiz, weil ich immer denke, der Aufwand, bis es fertig ist, und dann hat man es in zehn Minuten, einer Viertelstunde aufgegessen, das tut mir irgendwie so leid um den Aufwand, dass ich denke, ich sitze dann lieber an dem Ende des Tisches, wo es dann gegessen wird." Definitiv ehrliche Worte, die man so von Günther Jauch gar nicht erwartetet hätte.

Ob uns die "Wer wird Millionär"-Legende in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...