Günther Jauch: So kämpft er für sein Hab und Gut

Es kam wie aus dem Nichts: Dauerregen prasselte auf den kleinen Ort Kanzem an der Saar nieder und verwandelte die Idylle in ein Katastrophengebiet. Die Wassermassen lösten Erdrutsche aus, blockierten Straßen und spülten jede Menge Schlamm auf Grundstücke und in Häuser. Nach Angaben des Landkreises mussten einige Bewohner notdürftig evakuiert werden. Auch das Weingut von Günther Jauch (67) wurde durch das Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen. Der beliebte Moderator, der sonst durch seine Gelassenheit und seinen Humor besticht, kämpft nun um sein Hab und Gut.