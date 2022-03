Günther Jauch & Ehefrau Thea: Sein neues Glück kostet ihn jetzt 1 Million Euro

"Ich finde den Ort toll", so Jauch. Er und Thea hätten hier nicht geheiratet, "wenn wir es nicht so schön gefunden hätten", schwärmt er. Doch das Gotteshaus ist in einem maroden Zustand. Jetzt hat der TV-Star das Schicksal seiner Hochzeitskirche selbst in die Hand genommen und für die Restaurierung gespendet. "Hier entstehen Schäden, die man später möglicher weise nicht mehr sanieren kann", erklärt der vierfache Vater sein Vorhaben. Eine Million Euro lässt er sich seine Herzensangelegenheit kosten. Will er etwa seiner Thea dort ein zweites Mal das Jawort geben? Das wäre ja so romantisch. Was Jauch über das 'nochmal heiraten' denkt, verriet er 2014 im Plausch mit einem Kandidaten seiner Quizshow. "Ich würde nochmal heiraten, wenn es bröckelt!"

Doch vorerst bröckelt der Glockenturm der Friedenskirche, die zum Unesco-Welterbe gehört. Der Wahl-Potsdamer engagiert sich in seinem Wohnort für den Erhalt von Baudenkmälern. Dafür greift er auch tief in die Tasche. Warum tut er das? „Es ist doch erotischer, für einen Turm zu spenden, als wenn man gefragt wird: Können Sie uns vielleicht bei der Installierung von Brandschutzmeldevorrichtungen unterstützen?“ Da hat er vollkommen Recht!