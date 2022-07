Guido Maria Kretschmer: Eklat bei "Shopping Queen"!

Ein Unding für Juror Guido! "Hä, wer macht das denn? Da bleibst du doch zu Hause. Man denkt, so eine gelangweilte Hausfrau in Holland geht morgens die Post reinholen. Da denkt der Nachbar: Ist das nicht ein bisschen eng? Ich finde das überhaupt nicht Strand. Die redet sich gerade die Welt schön", ätzte er. Auch als sie mit Accessoires und fertigem Make Up über den Laufsteg ließ, konnte sie Guido nicht überzeugen. "Es ist wirklich kein Strand-Look. Sehr elegant am Motto vorbei." Autsch, das hatte sich Nicolette sicherlich anders vorgestellt...

