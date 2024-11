Guido Maria Kretschmer: Skandal bei "Shopping Queen"

Dabei startete die Folge vergangene Woche unterhaltsam wie immer: Fünf Frauen aus Kassel, ausgestattet mit je 500 Euro und einem Motto, traten an, um von Guido zur "Shopping Queen" gekürt zu werden. Eine von ihnen: Fitnesstrainerin Wiebke, 29. Doch bereits bei ihrer Vorstellungsrunde fiel sie beim Publikum durch. Oder besser: ihr Shopping-Begleiter und Lebensgefährte Khattar. Denn die gemeinsamen Szenen gingen buchstäblich unter die Haut.

"Was bei mir gar nicht geht, sind Frauen mit Falten", polterte der Arzt für ästhetische Verfahren los. "Wenn ich bei Wiebke eine Falte sehe, spritzen wir die sofort weg!" Gesagt, getan: Vor laufender Kamera zückte er eine Botox-Spritze und rammte sie seiner Freundin mal eben zwischen Tür und Angel in die Stirn. Die ließ die Prozedur schweigend über sich ergehen. Guido konnte seine Abscheu nicht verbergen: "Nein, das will ich nicht sehen!" Und weiter: "Ist das denn schön, wenn dein Mann dir eine Nadel reinknallt? Sie ist doch erst 29. Warum macht sie das? Vor allem, wenn der Partner das macht, hat man das Gefühl, man reicht ihm nicht."