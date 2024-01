Guido Maria Kretschmer: "Seid endlich lieb zueinander!"

Der Ton im Netz ist zwar immer etwas rau, doch er selbst bekommt von dem Hass kaum etwas zu spüren, bis auf ein Mal: "Einmal erreichte mich ein Brief per Post. Die erste Hälfte war extrem schwulenfeindlich. In der Mitte schrieb der Herr dann plötzlich: 'Schwamm drüber! Meine Frau und ich lieben Ihren Humor und Ihre Kommentare. Bitte machen Sie weiter so.' Am Ende stand: 'Und das mit dem Schwulsein bekommen Sie schon in den Griff. Vielleicht machen Sie eine Therapie.' Das war der einzige böse Brief meines Lebens.", erzählt der Modedesigner.