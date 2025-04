Guido Maria Kretschmer: So traurig! Darum brach er mit seinem Bruder

Um welchen seiner drei Brüder es sich handelt, verrät der Moderator nicht. Doch schon als Junge habe er sich einfach mit ihm nicht verstanden, so Guido. "Der ist alles, was ich nicht sein will. Wir sind so unterschiedlich. Das hab ich mir früher als Kind schon immer gedacht, wenn wir im Urlaub waren. Da dachte ich: 'Papa, können wir den nicht dalassen?'"

Lange glaubte Guido, die Beziehung zu seinem Bruder kitten zu können. "Ich habe es ein Leben lang aus Liebe zu meinen Elternprobiert", erzählt er. Vergeblich! "Der konnte mich gar nicht mehr besuchen, weil das für ihn einfach zu viel war. Der ist in Neid geboren." Als seine Eltern 2023 kurz nacheinander starben, begriff der TV-Star, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Am Grab seiner Mutter fiel alles von ihm ab. "Ich dachte: 'Es ist vorbei. Ich kann nicht mehr.' Ich habe durchgehalten bis zum letzten Moment. Aber man muss sich manchmal befreien. Auch von Menschen, die man eigentlich lieben müsste." Verbittert ist Guido aber nicht. Im Gegenteil! Er ist dankbar für seine glückliche Kindheit. "Es gibt diese Eltern, die sehr gut wissen, wer ihr Kind eigentlich ist. Das haben meine Eltern sehr gut gemacht. Und das bei fünf völlig unterschiedlichen Kindern."