Guido Maria Kretschmer: Steckt er mit seinem Frank in der Krise?

Über 22 Jahre besaß Guido eine Luxusfinca auf Mallorca. Die Insel war für ihn und Ehemann Frank ein Sehnsuchtsort. Doch irgendwann kippte die Begeisterung. "Diese ganzen Sommer auf Mallorca, das war nachher nicht mehr mein Ding. Es war zu lange zu heiß, zu trocken, zu viele Menschen auch", gesteht der TV-Star und Modedesigner.

2019 zog er die Konsequenzen und verkaufte die schöne Villa. War das ein Fehler? Während Frank noch immer dem sonnigen Insel-Leben nachhängt, hat Guido längst andere Leidenschaften für sich entdeckt. "Lesen, Schwimmen, Kunst, Reiten", zählt der kreative Tausendsassa auf.

Auch Frank probierte ein neues Hobby aus – nämlich Golfspielen. Es war ein Versuch – und das Fazit? "Fand, es war der Horror", gesteht Guido offen. "Irgendwie sinnlos." Vielleicht ist es nur ein unbedeutender Nebensatz, vielleicht aber auch ein stiller Hilferuf: Denn zwischen den Zeilen schwingt mehr mit als nur Frust über eine Sportart.

Die beiden scheinen einfach auf keinen gemeinsamen Nenner zu kommen. Zwei Menschen, die sich immer blind verstanden, scheinen nun an einem Wendepunkt in ihrer Beziehung zu stehen. Was, wenn die Wünsche in unterschiedliche Richtungen treiben? Liebe bedeutet Veränderung – und die zwei werden hoffentlich lernen, damit umzugehen.