Guido Maria Kretschmer: "Sofort in die Psychiatrie" - DAS ist seine größte Angst!

Diese Aversion gegen das Zelten hätte sich in seiner Kindheit herausgebildet. "Als Kind sollte ich einmal im Zelt schlafen. Da meinte meine Mutter eines Abends so: 'Alle Kinder in den Garten.' Das fand ich zuerst auch süß und dachte, dass ich jetzt so ein 'Native American', wie wir das heute sagen würden, bin. Dann habe ich da aber einfach nur gesessen und dachte mir um Viertel nach neun, dass es jetzt auch mal reicht", so der 59-Jährige. Er hätte sich dann wieder zu seinen Eltern ins Haus gesellt, während alle anderen draußen froren. Anschließend wäre er nie wieder Zelten gewesen. "Nee, das einfach überhaupt nichts für mich. Ich finde es toll, wenn andere es machen, aber ich bin einfach nicht dafür geschaffen", erklärt Guido. Am meisten Angst hätte er davor, dass Mäuse in sein Zelt kommen könnten: "Bei dem Rest würde ich sagen, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Aber da hättest du mich sofort in die Psychiatrie bringen können. Hätte ich eine Maus im Schlafsack, wäre ich raus."

