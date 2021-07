Guido Maria Kretschmer: Todes-Drama bei dem "Shopping Queen"-Juror

Anne aus Amsterdam gehörte für Guido zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben. "Sie war für mich ein bisschen Mentorin fürs Fernsehen gewesen. Blitzgescheite Frau", erzählt der Designer jetzt in der NDR-Sendung "Käpt´ns Dinner". Leider musste Guido vor vier Jahren leider Abschied nehmen. Er und sein Ehemann Frank Mutters waren in den letzten Stunden an ihrer Seite. "Wir waren bis zum Schluss immer da. Ich bin dabei gewesen, als sie gestorben ist."