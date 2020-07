Guido Maria Kretschmer: So lebt er mit Mann Frank Mutters privat

Als Guido Maria Kretschmer vor über 35 Jahren seinem heutigen Mann Frank Mutters in einer Bar in Münster begegnete, war es Liebe auf den ersten Blick. Damals waren beide Männer noch in ihren 20ern und standen am Beginn großer Karrieren. Der Münsteraner Guido verkaufte seine Entwürfe auf einem Hippie-Markt auf Ibiza, bevor Udo Lindenberg auf den Nachwuchsdesigner aufmerksam wurde.

Vom ersten Moment an verband die beiden Tierfreunde ihre Liebe für Hunde. Frank Mutters, der damals einen blinden Hund fingerschnippend durch die Bar führte, hinterließ einen bleibenden Eindruck bei dem angehenden Designer: „Ich hab gedacht: ‚Wer einen blinden Cockerspaniel durch die Kneipe führt, muss jemand sein, der kann lieben. Auf den kann man sich verlassen'“, erinnert sich Guido Maria Kretschmer gegenüber dem „Stern“.