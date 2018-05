Guido Maria Kretschmer: Trauriges Schlaganfall-Geständnis!

Ohje, das sind definitiv traurige Nachrichten von Modedesigner Guido Maria Kretschmer! Eigentlich ist der 52-Jährige für seine lebensfrohe und humorvolle Art bekannt. Immer wieder begeistert er dadurch seine Fans aufs Neue. Das allerdings auch Guido die Schattenseiten des Lebens kennenlernen musste, berichtet er nun in einer erschütternden Schlaganfall-Beichte!

Guido Maria Kretschmer: "Ich würde Mama und Papa pflegen"

Guido Maria Kretschmer: Das machte er früher

Obwohl Guido Maria Kretschmer aus der Modewelt nicht weg zu denken ist, schlug der Designern in seiner Jugend eigentlich einen anderen Karriere-Weg ein. Bevor er mit seinen Labels voll durchstartet, studierte der 52-Jährige zwei Semester Medizin. Das traurige dabei: Guido musste dabei einige schlimme Erfahrungen machen...

Guido Maria Kretschmer: Schlaganfall-Geständnis

Wie Guido Maria Kretschmer jetzt verrät, habe er in seiner Vergangenheit erschütternde Erlebnisse mit Schlaganfall-Patienten verkraften müssen. So verrät er gegenüber "Leute heute": "Ich habe ja so viel erlebt, auch in der Arbeit mit den Patienten, die dann einen Schlaganfall erlitten haben. Und da merkt man sehr schnell, dass das sozusagen unser aller Leben zu tun hat, und wir alle kennen jemanden, dem das passiert ist." Ehrliche Worte, die zeigen, wie sehr Guido dieses Thema immer noch beschäftigt. Ist zu hoffen, dass Guido in der Zukunft nicht erneut damit konfrontiert wird...