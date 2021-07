Guido Maria Kretschmer: Überraschende Beichte - Er rettete Naddel das Leben

Auch wenn man Nadja Abd el Farrag und Guido Maria Kretschmer eigentlich nicht miteinander in Verbindung bringt, hatten die beiden mal eine Begegnung, bei der Guido als "Lebensretter" von Naddel in die Geschichte einging. So offenbart der Designer nun über einen gemeinsamen Abend mit Naddel beim Oktoberfest: "Da sitze ich auf der Wiesn, links neben mir die 'No Angels', rechts neben mir Naddel und eine Wand aus Holz. Die Naddel ist ja sehr dünn. Und dann ging es los 'nananaa', dann schunkeln die ja. Alle haben geschunkelt - ich konnte nicht schunkeln, weil ich hätte Naddel an der Wand zerdrückt." Doch damit nicht genug! Weiter berichtet er bei "Shopping Queen": "Die 'No Angels' waren wirklich high nach zwei Bier. Und die ganze Zeit sitzt Naddel rechts neben mir, und ich probiere wirklich, diese schunkelnden 'No Angels' vor Naddel zu retten. Und irgendwann sagt die zu mir: 'Sag mal, was bewegst du dich immer so?' Und da dachte ich mir 'Häh?'. Hat die gar nicht mitbekommen, dass der ganze Laden schunkelt und ich halt ihr das Leben gerettet habe." Ob uns der Designer in der nächsten Zeit wohl noch mit mehr Anekdoten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...