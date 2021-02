Guido Maria Kretschmer: Betrugs-Skandal bei "Shopping Queen"

Lässt sich nur hoffen, dass die nächste "Shopping Queen"-Runde wieder harmonischer ist. Diese Woche sollen die Kandidatinnen aus Ulm das Motto "Lady in red – zeige, wie du die neue Trendfarbe in Szene setzt!" umsetzen. Mal sehen, wer sich dabei am besten schlagen wird...

Du kannst nicht abwarten? Die nächsten drei Folgen von "Shopping Queen" könnt ihr HIER bei TVNOW vorab streamen.*

Schon gewusst? Im Video erfahrt ihr fünf spannende Fakten über Guido Maria Kretschmer: