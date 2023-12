Gunther Emmerlich: TV-Legende stirbt mit 79 Jahren

TV-Star Gunther Emmerlich sei aufgrund von Herzversagen gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf seinen Manager. Dieser habe bekanntgegeben, dass der Entertainer am Montag nur schwer Luft bekommen haben soll: "Er klagte über Atemnot. Daraufhin rief sein Sohn Johannes den Notarzt. Der aber kam zu spät. Beim Eintreffen war Gunther Emmerlich bereits tot. Die offizielle Todesursache war Herzversagen".

Gunther Emmerlich wurde am 18. September 1944 in Thüringen geboren. Nachdem er sein Ingenieursstudium geschmissen hatte, ließ er sich von 1967 bis 1972 an der Musikhochschule Franz Liszt zum Opernsänger ausbilden. Bereits zu dieser Zeit trat er in der DDR-Sendung "Notenbank" als Jazzsänger auf und sang später in der Dresdner Semperoper.