GZSZ: Kehrt er der Schauspielerei nun den Rücken?

Auf Instagram kündigt der Schauspieler nun an: Er wird eine neue Single rausbringen! In mehreren Beiträgen liefert er bereits einen Vorgeschmack auf den kommenden Song und schreibt dazu: "Es ist zwar etwas spontan, aber heute Nacht erscheint mein neuer Song 'Autoscooter' inklusive Musikvideo." Er bedankte sich bei seinen Fans für ihren Support in den letzten Jahren und schreibt weiter: "Wir haben gemeinsam diese Reise begonnen und der Musikindustrie gezeigt, dass eine starke Community und gute Musik ausreichen, um einen Song erfolgreich zu machen."

GZSZ-Fans können allerdings aufatmen: Von einem Serien-Aus ist scheinbar nicht die Rede. Timur will wohl versuchen, seine zwei Leidenschaften unter einen Hut zu bekommen.

Das Alter der GZSZ-Rollen entspricht nicht immer dem wahren Alter der Schauspieler:innen. Seht im Video, wie alt die GZSZ-Rollen sein sollen!