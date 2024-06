GZSZ: Vaterschaftstest! Ist Ella wirklich Johns Tochter?

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu den GZSZ-Folgen 8.040 und 8.041, die RTL am Donnerstag, 13.06.2024 und Freitag, 14.06.2024 um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

John versucht, den Gedanken, dass Zoe möglicherweise ein Kind von ihm haben könnte, zu verdrängen. Er führt sein Leben so normal wie möglich weiter und will die Zeit im Townhouse am besten einfach nur vergessen — doch dies sollte sich als nicht so einfach herraustellen. Von der Unwissenheit geplagt, entscheidet er sich dazu Zoe aufzusuchen und das Thema ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Als er dann jedoch in Ellas Augen schaut, wird die Sache nur noch komplizierter. Zoes Tochter sieht ihm ähnlich, zu ähnlich, und John verlangt direkt einen Vaterschaftstest. Zoe stimmt diesem nicht zu und John muss sie letztendlich zwingen mit ihm ins Jeremias-Krankenhaus zu kommen. Hier wird der Test dann von Johns Halbbruder Philip (Jörn Schlönvoigt) durchgeführt.

Die Ungewissheit setzt John zu, doch er wird sich wohl oder übel eine Weile auf das Ergebnis gedulden müssen. In der Zwischenzeit kommt er seiner vermeintlichen Tochter immer näher und hält Baby Ella sogar zum ersten Mal in den Armen. John fragt sich, wie sein Leben sich durch die Vaterschaft verändern würde und gesteht Philip gegenüber, dass er mit dem Kind leben könne, nicht aber damit, dass Zoe damit Teil seines und Lauras Leben wird. Auch diese hat so ihre Zweifel an Co-Elternschaft. "Patchworkfamilie mit Laura! Das wäre also vorstellbar?", fragt Zoe ihn so spöttisch.

Wie es für John weitergeht und, ob der wirklich Ellas Vater ist, erfahren wir ab nächsten Donnerstag, 13.06.2024 um 19:40 Uhr auf RTL oder bereits jetzt bei RTL+.

Die Rolle spielte Oliver Szerkus früher in der Kult-Dailysoap: