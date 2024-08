GZSZ: Aus für Charlott Reschke! Johanna verlässt den Kolle-Kiez

"Ich habe im Juni erfolgreich mein Abitur bestanden und lasse damit die Schulzeit für immer hinter mir. Bevor ich den nächsten großen Lebensabschnitt mit einem Studium oder irgendwann Vollzeitarbeit beginne, will ich erst einmal in die Welt hinausgehen. Eine Pause zu machen, um völlig neue Dinge zu erfahren, erschien mir als eine großartige Möglichkeit, um zu wachsen und dann mit neuen, wertvollen Perspektiven zu GZSZ und meinem Leben in Potsdam zurückzukehren", erklärt die Schauspielerin.

Aber nicht nur Charlott hat sich in der Zeit, in der sie bereits bei GZSZ ist, weiterentwickelt, auch ihre Rolle ist erwachsener geworden, wie sie verrät: "Johanna war früher bei vielen nur als die verwöhnte Göre oder Jos Prinzessin bekannt. Seit ein paar Jahren erfahren wir mehr über ihren komplexen Charakter und ihre vielen Interessen. Sie hat, wie jeder andere Teenager, ihre Persönlichkeit mit der Pubertät immer mehr nach außen getragen. So konnte man immer mehr erfahren, dass sie viel mehr als die zickige Gernerette ist. Sie hat gelernt, ihre Willensstärke und ihren Ehrgeiz auf eine freundlichere, aber immer noch entschiedene Art und Weise zu nutzen."