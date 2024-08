GZSZ: Dramatisches Familiengeheimnis enthüllt! Johanna war kein Wunschkind

Und weiter: "Es ist ein großer Schock, Johanna fühlt sich verraten, das Vertrauensverhältnis ist enorm gestört. Natürlich stellt Johanna die Beziehung zu ihren Eltern in Frage, denn ihr scheint das Familienglück eine Lüge zu sein. Indem Katrin sich öffnet und ihrer Tochter schmerzliche Einzelheiten aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend anvertraut, die Gründe, warum es so weit kommen konnte, aber auch, wie echt ihre Liebe für sie ist und wie sehr sie um sie gekämpft hat, gewinnt sie Vertrauen zurück. Ob Johanna ihren Eltern verzeihen kann, wird sich zeigen. Aber die Liebe zwischen Johanna und Katrin, und auch Jo, ist inzwischen so groß, dass ich Hoffnung habe, dass die Familie sich wieder zusammenrauft."

Ob das wirklich passieren wird, sehen wir ab Folge 8.093 am Mittwoch, 28.08.2024 um 19:40 Uhr bei RTL oder eine Woche vorab auf RTL+.