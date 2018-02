GZSZ-Ausstieg: Oliver Franck verlässt die Serie

Obwohl er erst seit vergangenem August in der Serie mitspielt, verlässt Oliver Franck, der den Martin Ahrens spielt, GZSZ jetzt schon wieder. Seine Rolle stimmt der Scheidung von Frau Nina (Maria Wedig) zu und verlässt Berlin.

Gemeinsam mit ihr und Serien-Sohn Luis (Maximilian Braun) wollte Martin Ahrens sich auf dem Kolle-Kiez ein neues Leben aufbauen. Bald schon verfiel er jedoch in alte Muster und schlug seine Ehefrau.

Gerner drängt Martin dazu, sich scheiden zu lassen

Die häusliche Gewalt nahm sogar noch zu. Dennoch: Nach etlichen dramatischen Auseinandersetzungen entschied sich Martin endlich dafür, in die Härtefallscheidung einzuwilligen. Wenn auch nicht ganz freiwillig...

GZSZ-Ausstieg: Stirbt Jonas den Serientod?

"Freiwillig wäre Martin nicht gegangen, so viel ist sicher. Auch wenn es nicht so aussieht: Seine Familie bedeutet Martin alles! Dr. Gerner nötigt ihn in die räumliche Distanz. Die Drohung, dass Martin nach seiner Familie auch noch seinen Ruf als Anwalt verliert, lässt ihn einknicken", verrät Schauspieler Oliver Franck im RTL-Interview.

Wird es ein Comeback geben?

Der Sender selbst legt Wert darauf, das Ausscheiden des Schauspielers aus der Serie nicht als Ausstieg zu verbuchen, da seine Rolle von Anfang an auf diese Geschichte angelegt und auch so ins Drehbuch geschrieben wurde.

Dennoch könnte Oliver Franck sich schon jetzt vorstellen, zur Serie zurückzukehren: "Ob es zu einem Happy End kommen könnte, müssen andere entscheiden, aber es gab für Martin noch keinen richtigen Kampf um seine Familie. Seine Pseudo-Bemühungen während der gemeinsamen Zeit zählen nicht. Da wusste er ja noch, dass die Wahrscheinlichkeit, Nina doch wieder zu besänftigen, groß ist. Aber jetzt ist er das erste Mal wirklich alleine und verlassen. Es wäre spannend zu sehen, ob und was das bei Martin bewirkt."