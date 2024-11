GZSZ: Comeback von Maria Wedig! Diese Neuerung sorgt für Überraschung

In der Serie hatte sich ihre Figur Nina damals nach Argentinien verabschiedet. Ihre Rückkehr in den Kolle-Kiez wird für viele eine Überraschung sein. Doch ist Nina nach ihrer Abwesenheit noch die Gleiche? Was hat sie verändert, und warum kehrt sie zurück? Maria gibt spannende Einblicke: "Nina arbeitet jetzt für Navarro Industries und kehrt nicht als Angestellte, sondern als Kundin zurück. Das sorgt für eine völlig neue Dynamik zwischen ihr und Katrin. Durch ihre Aufgaben in Argentinien ist Nina gewachsen und hat zur Überraschung aller auch einen neuen Nachnamen mitgebracht."

Das bedeutet: Nina hat geheiratet! Doch wer ist ihr Ehemann? GZSZ-Fans könnten ihn bereits kennen. Denn Nina kehrt als Frau Navarro zurück und könnte somit die Frau von Pedro Navarro (damals gespielt von Alberto Ruano) sein, der in der Vergangenheit bereits in der Serie zu sehen war.