GZSZ: Diese Schauspielerin bekommt eine Gastrolle!

Sarah-Rebecca Gerstner hat bereits diverse Schauspielerfahrungen vorzuweisen: "Vor GZSZ habe ich in verschiedenen Projekten mitgespielt, zum Beispiel in den TV-Serien 'SOKO Wismar' und 'Notruf Hafenkante', sowie in der bekannten Kinderfernsehserie 'Löwenzahn', was wirklich richtig Spaß gemacht hat", berichtet sie gegenüber "RTL". Jetzt wagt sich die Schauspielerin auf den Kolle-Kiez! Als Evelyn Steinburg wird die Berlinerin die GZSZ-Familie ziemlich aufmischen: "Evelyn ist eine toughe, sehr ehrgeizige und inspirierende Geschäftsfrau. Evelyn zu spielen hat mir großen Spaß gemacht. Es war aber auch eine aufregende Herausforderung, da Evelyn eine sehr besondere Persönlichkeit ist. Die GZSZ-Fans können gespannt sein, was alles mit und bei ihr passieren wird."