GZSZ: Doch kein Abschied! ER bleibt der Dailysoap erhalten

So schnell wie er aufgetaucht ist, hat er sich schon wieder vom Kolle-Kiez verabschiedet: Sascha Beck, gespielt von Schauspieler Daniel Noah, tauchte im Herbst 2022 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf und mischte seither nicht nur den Kolle-Kiez, sondern auch die Gefühle von Emily Wiedmann (Anne Menden) ordentlich auf. Als Kommissar kümmerte sich Sascha hauptsächlich um den Fall Martin Ahrens, in dem unter anderem auch Emily verwickelt war. Nachdem das Drama endlich aufgeklärt werden konnte, verabschiedete sich Sascha in einer emotionalen Szene vom Kiez. Oder doch nicht?