GZSZ: Überraschende Wende bei Katrin Flemming!

Seit 2002 ist Ulrike Frank bei "GZSZ" dabei. "In Folge 2632 ist Katrin Flemming zum ersten Mal aufgetaucht, Silvester 2002, auf Deniz‘ Party im 'Mocca'. Dort lernte sie Jo Gerner kennen und die beiden begannen eine verhängnisvolle Affäre. Zwar war ich aufgeregt, aber der Dreh lief super, Wolfgang und die anderen Kolleginnen haben mich herzlich aufgenommen und ich hatte total Spaß", erinnert sich die Schauspielerin gegenüber .

Seitdem hat ihre Rolle einiges durchgemacht. "Am Anfang war Katrin Flemming vor allem tough, intrigant und raffiniert, oft skrupellos, um ihre Ziele zu erreichen. Andere Menschen waren ihr ziemlich egal. Über die mittlerweile 16 Jahre sind viele Facetten dazugekommen, die liebende Mutter, herzliche Freundin, tragische Schlaganfall-Patientin, verletzliche Liebende. Eine Rolle mit vielen Gesichtern, die ich alle mag."

In der großen Silvester-Folge (28. Dezember) wollen Katrin und Jo (Wolfgang Bahro) sich endlich an Laura (Chryssanthi Kavazi) rächen. Um Geld für einen ominösen Deal zu bekommen, lassen sie sich auf eine Pferdewette ein.

"Katrin muss 2019 ihr Leben neu ordnen"

Auch nächstes Jahr geht es für Katrin turbulent weiter. "Der Kampf um KFI ist voll entbrannt. Katrin hat eine Person ausfindig gemacht, die ihr vielleicht helfen könnte, das ganze wieder so zu drehen, dass sie die Firma wieder bekommt", berichtet Ulrike.

"GZSZ"-Producer Damian Lott verrät noch mehr Details: "Katrin muss 2019 ihr Leben ein weiteres Mal neu ordnen. Was habe ich? Wo stehe ich? Wer ist an meiner Seite? Die letzte Frage ist leicht und schnell zu beantworten, denn zusammen mit Jo wird Katrin versuchen wieder auf die Beine zu kommen. Die Niederlage gegen Felix und Laura und der Verlust von fast allem, für das sie so hart gearbeitet hat, wiegt immer noch sehr schwer. Doch Katrin wäre nicht die erfolgreiche Geschäftsfrau, wenn sie nicht immer eine Idee in der Hinterhand hätte und Schwachpunkte bei ihren Gegnern zu finden, zählte schon immer zu ihren Spezialitäten..."