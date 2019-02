Ulrike Frank: Kurzbiografie

Ulrike Frank kam am 1. Februar 1969 in Stuttgart zur Welt. Sie stammt aus einer Pfarrerfamilie. Aufgewachsen ist sie zunächst im baden-württembergischen Friolzheim. Schon in der Schulzeit interessierte sie sich sehr für Musik und nahm Tanz-, Gesangs- und Instrumentalunterricht. Nach dem Abitur entschied sie sich dazu, eine Musicalausbildung zu absolvieren. Anschließend studierte sie Schauspiel, Gesang und Tanz in Essen. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt: Nach ihrem Abschluss erhielt Ulrike direkt ein Engagement für das Musical „Jimmy-Dean“.

Ihre Steile Karriere

Den meisten Fans dürfte Ulrike Frank als „Katrin Flemming“ aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt sein. Diese Rolle verkörpert sie bereits seit 2002! Doch schon vor ihrer Zeit bei GZSZ war die Schauspielerin im Fernsehen zu sehen und gab ihr Debüt in einer deutschen Serie namens „Mallorca – Suche nach dem Paradies“. Dort spiele sie eine Transsexuelle namens „Julia Breuer“. 1995 ergatterte Ulrike Frank außerdem erstmals eine Hauptrolle in einem Kinofilm.

Ulrike Frank: Privatleben

Wenn Ulrike Frank nicht gerade vor der Kamera steht, verbringt sie viel Zeit mit ihrem Ehemann Marc Schubring. Die beiden sind bereits seit 1999 verheiratet und leben gemeinsam in Berlin. Sie lernten sich während ihrer Musicalzeit kennen: Als Frank bei einer Audition vorsang, war der Komponist Schubring dort der musikalische Leiter.