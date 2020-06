GZSZ: Elena Garcia Gerlach kehrt zurück!

Den Herzschmerz wegen John hat Elena Castillo mittlerweile vergessen und versucht ihr Glück erneut im Kiez, weil ihre Jobsuche in Madrid alles andere als erfolgreich verlief.

John geht sie erstmal aus dem Weg und stürzt sich kopfüber im Vereinsheim in die Arbeit. Mit Tuner an ihrer Seite macht ihr der Job doppelt Spaß, bis ihr Leben eine Wendung bekommt. Ein finanzieller Engpass lässt sie für schnelles Geld an ihre Grenzen gehen.

Schauspielerin Elena Castillo hat während ihrer GZSZ-Pause auf der Bühne gestanden und tatsächlich Zeit in Spanien verbracht. Jetzt freut sie sich jedoch wieder auf ihre Rückkehr.

Sie selbst sagt RTL gegenüber: "Wieder bei GZSZ zu drehen bedeutet für mich eine schöne Kontituität in der Arbeit mit der Rolle und dem Team an einem vertrauten Ort. Ich habe mich sehr darauf gefreut zurückzukehren und es war richtig schön wieder so herzlich von den Kollegen und dem Team aufgenommen zu werden."

Ab dem 16.01.2014 ist Elena wieder bei GZSZ zu sehen.