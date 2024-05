GZSZ: Horror im Townhouse! Neuer Killer hat es auf Zoe abgesehen!

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu den GZSZ-Folgen 8.027 und 8.028, die RTL am Montag, 27. Mai und Dienstag, 28. Mai um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

Vor wenigen Wochen kehrte die totgeglaubte Auftragskillerin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) nach mehreren Monaten Pause auf den Kolle-Kiez zurück. Dieses Mal jedoch nicht mit einem Auftrag, sondern um beim Prozess gegen Marc Hardenberg eine Aussage zu Ungunsten ihres ehemaligen Arbeitgebers zu tätigen. Hierfür hat das Bundeskriminalamt (BKA) sie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen, welches Zoe in Gerners Greenhouse gemeinsam mit ihrer einstigen Affäre John (Felix von Jascheroff) und dessen Schwiegermutter Yvonne verbringen soll. Ein nur schwer tragbarer Zustand, besonders für John, da Zoe bei ihrer letzten Begegnung immerhin versucht hatte, ihn und Ehefrau Laura (Chryssanthi Kavazi) umzubringen. Eine Tatsache, die er Zoe auch nachdem herauskommt, dass sie die beiden nie verletzten wollte und von Hardenberg in ihren Beruf gezwungen wurde, nicht verzeihen konnte und so machte John ihr auch während eines Streits klar: "Du kannst ruhig wissen, was ich von dir halte, nämlich gar nichts! Ich finde es zum Kotzen, dass du dir mit deiner Kronzeugenregelung deine Freiheit erkaufen kannst, und ich muss da sogar noch mitmachen!"

Jetzt soll der Spuk jedoch endlich ein Ende haben, denn der Tag der Verhandlung steht an. Was die drei jedoch nicht wissen: Hardenberg, der Zoes Aussage um jeden Preis verhindern will, hat herausgefunden, wo diese sich aufhält und hetzt den Dreien einen Auftragskiller auf den Hals. Dieser betäubt eine Reinigungskraft, nimmt dessen Identität an und infiltriert dann so das Townhouse. Beinah wird er von Emily beim Passieren ihrer Agentur "Female hoch 3" erwischt, doch schafft es schließlich dennoch sich in den Wohnbereich in der ersten Etage zu schleichen. Hier kommt es dann zum großen Showdown und der Killer liefert sich mit Zoe, John und Yvonne einen Kampf um Leben und Tod. Doch wer wird als Sieger hervorgehen?

Wie es für Zoe, Yvonne und John weitergeht, erfahren wir nächsten Montag, 27.05.2024 um 19:40 Uhr auf RTL oder bereits jetzt bei RTL+.

