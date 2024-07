GZSZ: Ist Michi schuld am Tod eines ungeborenen Kindes?

Erneut kommt es zu einer Konfrontation zwischen den Männern, bei der Nihat seinem Fast-Schwiegervater den Krieg erklärt. Lily versteht nicht, warum ihr Freund plötzlich so ein großes Problem mit Michi hat und es kommt zu einem großen Streit zwischen den Liebenden. Nihat entscheidet sich dazu, ihr endlich von seinen "Erkenntnissen" zu erzählen. "Keine Geheimnisse mehr. Wenn Michi wirklich Schuld am Unfall ist, dass können wir nicht so tun, als ob nichts wäre", erklärt Lilly nach ihrer Aussprache und bringt Nihat damit unbewusst dazu einen großen Schritt zu gehen. Er wendet sich mit seinem Verdacht an die Polizei und schwärzt Michi an.

Im Interview enthüllt Lars Pape (53) nun, wie es für seine Figur weitergeht!

RTL: Was passiert bei GZSZ gerade rund um deine Rolle?

Lars Pape: Michi steht unter Verdacht, Schuld an dem tragischen Unfall zu haben, weswegen Lilly ihr Kind von Nihat verlor. Die Eskalation zwischen Nihat und Michi spitzt sich aktuell zu, da der Druck, den Nihat auf Michi ausübt, immer größer wird. Michi beginnt sogar, an sich selbst und seiner Wahrnehmung zu zweifeln.

Wie angespannt ist das Verhältnis zwischen Michi und Nihat?

Das Verhältnis ist äußerst angespannt. Es kommt zu einem heftigen Wortgefecht, weil Michi die extremen Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen kann. Obwohl Michi keine Schuld am Unfall trägt, muss er damit leben, ein Auto gesteuert zu haben, in dem ein ungeborenes Kind ums Leben kam. Jetzt zweifelt auch Lilly an Michis Version, was die Situation weiter verschärft.

Wie geht Michi damit um?

Michi beginnt, an seiner Wahrnehmung und seiner eigenen Version der Geschichte zu zweifeln. Ohne die Unterstützung von Maren, die ihm den Rücken stärkt, würde er wahrscheinlich in eine schwere Krise stürzen. Kann sie ihm helfen?

Wie stehst du als Lars zum Konflikt? Kannst du Nihat verstehen?

Verstehen vielleicht, aber ich kann mich nicht in seine Lage versetzen. Ich habe noch nie ein Kind durch einen Unfall verloren und kann nur erahnen, wie unfassbar schmerzvoll ein solcher Verlust sein muss. Ich selbst habe zwei Kinder, ohne die ich mir mein Leben nicht vorstellen kann. Bei Nihat betäubt der Schmerz den Verstand und man tut Dinge, die man später bereut.