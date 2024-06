Iris Mareike Steen: So dramatisch wirkt sich Nihats Verdacht auf die Seefelds aus!

Je länger Lilly über Nihats Worte und das Video nachdenkt, desto mehr beginnt auch sie an Michis Unschuld zu zweifeln: "Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie abgelenkt Michi war, und ob es wirklich ein zweites Auto gab. Ich habe keins gesehen…", öffnet sie sich Toni. Am Abend kommt es schließlich zur Aussprache zwischen den Liebenden. "Keine Geheimnisse mehr. Wenn Michi wirklich Schuld am Unfall ist, dass können wir nicht so tun, als ob nichts wäre", erklärt Lilly und bringt Nihat damit unbewusst dazu einen großen Schritt zu gehen. Er wendet sich mit seinem Verdacht an die Polizei und schwärzt Michi an! Maren (Eva Mona Rodekirchen) ist völlig fassungslos und versucht ihm im Gespräch mit Michi und Lilly Vernunft einzureden. Als sie hierbei dann jedoch merkt, dass ihre Tochter ebenfalls Zweifel an Michis Unschuld hegt, kommt es zu einem Bruch zwischen den Seefelds. Doch Iris macht Hoffnung auf eine baldige Besserung: "Letztendlich sind sowohl Lilly und Nihat, als auch die Seefelds als Ganzes, eigentlich ein unschlagbares Team und wenn es jemand schafft, gut aus so einer Krise herauszukommen, dann sind es diese Menschen."

Wie es jetzt für die Seefelds weitergeht, erfahren wir ab Freitag, 28.06.2024 um 19.40 Uhr im Free-TV oder bereits jetzt bei RTL+.

Kehrt diese Rolle bald zu GZSZ zurück?