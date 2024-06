GZSZ: Jetzt ist es offiziell! Katrin und Tobias lassen sich scheiden!

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu den GZSZ-Folge 8.038, die RTL am Dienstag, 11.06.2024 um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

Katrin gerät völlig in Panik und denkt, dass Tobias sie in der Hütte zurückgelassen hätte. Dieser kommt jedoch nur wenige Sekunden später wieder und ist völlig schockiert von ihrer Reaktion. "Hast du gedacht, ich schließe dich ein und verschwinde?", fragt er Katrin völlig ungläubig. Tobias erklärt, dass er im Keller einen Hauptschalter gesucht hätte und dafür den Schlüssel brauchte.

Die Situation zwischen den beiden entspannt sich wieder, doch Tobias wird immer mehr bewusst, dass ihre Ehe keinen Bestand haben wird. "Ich wollte niemals, dass du dich so fühlst. Du vertraust mir nicht mehr", erklärt Tobias. Katrin will ihn jedoch nicht aufgeben und lernen, ihm wieder zu vertrauen. "Ich will, dass es wieder so ist wie früher", entgegnet sie. "Das will ich auch ... aber es funktioniert nicht", stellt Tobias klar. Die beiden entscheiden sich noch mitten in der Nacht abzureisen und erklären das Experiment für gescheitert. Zu Hause angekommen, will Tobias trotzdem noch einmal mit Katrin reden. Als diese ihm dann jedoch nur noch den Rücken zukehrt, entscheidet er sich dagegen, verschwindet ins Schlafzimmer und packt seine Sachen. Als dies Katrin auffällt, versucht sie immer wieder noch etwas zu sagen und Tobias darum zu bitten, nicht zu gehen, doch sie traut sich einfach nicht und schaut am Ende nur schweigend dabei zu, wie er aus ihren Leben verschwindet.

War es das jetzt endgültig für Katrin und Tobias? Das werden wir ab heute Abend (11. Juni) um 19.40 Uhr bei RTL herausfinden oder bereits jetzt auf RTL+.

