GZSZ: Jetzt spricht Hardy Krüger Jr. über seine letzten Szenen

Die Geschichte um die Seefelds ist damit aber noch lange nicht vorbei - im Gegenteil. Der große Höhepunkt des Dramas soll schon bald folgen, im GZSZ-Special aus Spanien. Die Folge gibt es in Spielfilmlänge am 5. Dezember um 19:40 Uhr bei RTL und bereits­ eine Woche vorab auf RTL+ zu sehen. Und darum geht es:

Die Seefelds wollen sich im Spanien-Urlaub von den Strapazen der letzten Wochen erholen. Im Landhaus, das Maren geerbt hat, will sie ihrem Liebsten Michi sogar einen Antrag machen. Doch der Trip läuft nicht wie geplant. Als die Familie dort ankommt, müssen sie feststellen, dass in das Haus eingebrochen worden ist! Maren und Co. sind alarmiert und ahnen nicht, in welch großer Gefahr sie schweben...