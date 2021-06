"GZSZ"-Laura: Bösartige Intrige nach der Fehlgeburt

In den neuen Folgen eskaliert der Streit zwischen Laura und Nazan. Die beiden beschimpfen sich heftig. Plötzlich wird Laura handgreiflich und packt Nazans Arm. Als diese sich losreißen will, stürzt sie zu Boden. Plötzlich kommt Laura eine schreckliche Idee. Sie will der Ärztin die Schuld an der Fehlgeburt in die Schuhe schieben. Schließlich weiß bisher niemand außer Moritz (Lennart Borchert) Bescheid. Bringt sie Felix und Nazan damit endgültig auseinander? Oder wird ihr teuflicher Plan auffliegen? Das zeigt sich in den nächsten Folgen (immer Mo-Fr., 19:40 Uhr, RTL)...

Ihr könnt nicht abwarten? Die nächsten fünf Folgen von "GZSZ" könnt ihr bereits HIER streamen.*

Bei "GZSZ" passierten schon so einige Dramen. Im Video seht ihr die 7 tragischsten Momente der Daily-Soap: