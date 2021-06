"GZSZ"-Toni: Lebensgefahr! Wird sie von ihrem Lover umgebracht?

Muss sie am Ende sogar um ihr Leben bangen? Die Fans sind bereits in großer Sorge. In den sozialen Netzwerken häufen sich Kommentare wie "Toni, bitte pass gut auf dich auf", "Hoffentlich passiert Toni nichts" und "Auf jeden Fall drücke ich Toni die Daumen, dass sie überlebt und irgendwann checkt, dass ihr netter Kollege Bastian gar nicht so nett ist. Es bleibt sehr spannend..." Die Zuschauer hoffen, dass ihr Ex Erik (Patrick Heinrich) sie vor dem Schlimmsten bewahrt. "Erik soll Toni retten und dann sollen sie wieder zusammen kommen", schreibt beispielsweise ein User. Ob es wirklich so kommt? Das wird sich in den nächsten Tagen bei "GZSZ" (Mo-Fr, 19:40 Uhr, RTL) zeigen...

