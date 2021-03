"GZSZ"-Laura: Das Baby-Drama eskaliert

Lauras Halbbruder Moritz (Lennart Borchert) merkt schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Also schnüffelt er in ihren Sachen und findet einen Brief aus der Kinderwunschklinik in Griechenland. "Du hast dich da künstlich befruchten lassen und schiebst dein Kind Felix unter!", wirft er seiner Halbschwester im Vieraugengespräch vor. Doch statt gemeinsam eine Lösung zu finden, erpresst er sie. "Wie reagiert Felix bloß, wenn ich ihm sage, dass das Kind gar nicht seins ist?" Der Schock ist Laura ins Gesicht geschrieben. Kommt jetzt die ganze Wahrheit ans Licht? Das erfahrt ihr montags bis freitags ab 19:40 Uhr bei RTL...

