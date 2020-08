GZSZ-Leyla: Ausstieg besiegelt! Und die Fans sind froh!

"Ich mochte ihre Rolle am Anfang überhaupt nicht. Ich fand sie so anstrengend" sowie "Diese Rolle war eh nur zum Nerven" sind nur einige der Negativ-Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Aber zum Glück hatte Leyla auch einige Fans, die ihr Bedauern über den Ausstieg von Livia Gaiser äußern: "Ich finde es schade, dass gerade so viele aufhören. Und diese blöden Kommentare hier, von wegen, endlich ist die weg. Die so was schreiben sind unnötig hier. Ihr greift nicht nur die Rolle an, sondern die Person hinter der Rolle auch."