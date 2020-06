GZSZ-Liebescomeback: Gibt es doch noch ein Happy End für Lilly und Amar?

RTL hat nun einen Trailer veröffentlicht, der einige Blicke in die Zukunft erlaubt.

Und auch Lilly und Amar spielen dabei eine Rolle. Wird in dem Clip etwa schon das heiß ersehnte Liebescomeback der Turteltauben verraten? Zumindest gibt der Trailer einen kurzen Einblick auf die Silvesternacht bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Lilly steht einsam im Kreis ihrer Freunde, um sie herum knallt das Feuerwerk. Plötzlich dreht sie sich um und Amar steht vor ihr, sie fallen sich in die Arme und küssen sich.

Aber passiert das wirklich? Oder träumt Lilly? Fest steht, dass Thando Walbaum bereits seit Oktober wieder als Amar vor der Kamera steht. Der gebürtige Hamburger hat „inTouch Online“ exklusiv verraten, dass Amar natürlich zurückkommt, weil er es ohne Lilly einfach nicht mehr aushält. Der Schauspieler erklärt: „Amar ist nicht abgehauen, weil er Bock darauf hat, immer abzuhauen. Er hat gemerkt, dass er Lilly in Gefahr bringen könnte, das war das Letzte, was er wollte. Amar hat sich gedacht, er muss weg. Doch dann hat er es nicht ausgehalten und ist jetzt erst mal ihretwegen zurückgekommen.“ Ob es tatsächlich ein Happy End für Amar und Lilly geben wird, durfte Thando Walbaum natürlich noch nicht verraten. Es bleibt also weiterhin spannend. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.