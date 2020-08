GZSZ-Merle: Baby-Drama! Schock nach dem positiven Schwangerschaftstest

Doch wie wird es für Merle bei GZSZ nun weitergehen? Rückt in der Daily Soap etwa das Thema Abtreibung in Fokus? Schließlich passt ein Kind so gar nicht zu den Zukunftsplänen, die Merle für sich geschmiedet hat. Oder wird es bald ein neues Serien-Baby geben?

Erstmal jedoch muss sich Merle ein Herz fassen und Jonas erklären, dass er bald Vater wird. Vorerst weiht sie nämlich nur Toni in ihr Geheimnis ein...

Wie die Geschichte um Merles Schwangerschaft weitergeht, zeigt sich in den kommenden Wochen bei GZSZ.