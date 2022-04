GZSZ: Neue Details zum Ausstieg! Olivia Marei verlässt die Serie

Bis zu ihrem Abschied wird es auf jeden Fall noch mal aufregend für ihre Rolle der Toni Ahrens. In der Jubiläumsfolge am 12. Mai spielt sie eine Schlüsselrolle: "Toni ist als Kriminalkommissarin in den Ermittlungen um Gerner und Linostrami eingebunden und wird mit ihrer früheren Vorgesetzten Stefanie Knappe alles daran setzen den Fall aufzuklären."

Auch private Probleme halten sie in Atem: "Gleichzeitig zu der beruflichen Spannung ist Toni natürlich sehr mit der Wiederkehr ihres Vaters beschäftigt und versucht weiterhin, ihre Familie vor ihm zu schützen."

*Affiliate-Link