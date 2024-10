GZSZ-Neuzugang: Sorgt er für den nächsten Serientod?

Weiter verrät der TV-Star: "Radkowski bringt eine ganz neue, gefährliche Dynamik zu GZSZ. Er wird für einiges an Crime und Drama sorgen." Ob das für Lars letztendlich gut ausgehen wird, zeigt sich dann ab dem ab Folge 8.122. Am 09. Oktober ist Roberto Thoenelt zum ersten Mal bei RTL in seiner Gastrolle zu sehen und ab heute Abend schon bei RTL+. Morgen schauen GZSZ-Fans allerdings in die Röhre - aus gutem Grund.