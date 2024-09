GZSZ: Gerners geheime Tochter – SIE ist die Neue!

In Folge 8116 taucht Matilda das erste Mal im Kolle-Kiez auf. Der Plan ist, dass Gerner zum Vorstellungsgespräch hinzukommt und beide so erstmals ins Gespräch kommen. Doch der Star-Anwalt macht in letzter Minute einen Rückzieher. Zu groß ist die Angst vor ihrer Reaktion. Aber wie verlief der Einstieg bei GZSZ für Schauspielerin Anna-Katharina? Und was reizt sie an ihrer Rolle?

"Meine Kolleg:innen sind alle sehr nett, hilfsbereit und humorvoll. Anfangs musste ich neben den Dreharbeiten noch viele Stunden in das Textlernen investieren, aber das wird langsam besser. Die Routine des täglichen Drehens und eines hohen Pensums kommt zurück!", verrät Anna-Katharina lachend. Für die Schauspielerin ist es nicht die erste Rolle in einer Soap. Von 2011 bis 2012 sowie erneut in einigen Episoden von 2013 bis 2014 war sie bereits Teil des "Alles was zählt"-Casts. Dort spielte sie Mel, die Pflegetochter von Annette und Ingo.