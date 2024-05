GZSZ-Pauline Afaja verrät: So geht es für Flo und Jonas weiter

Trotz anfänglicher Unsicherheit, ob Jonas' Querschnittslähmung ein Problem für eine Beziehung darstellen kann, werden die beiden ein Paar: "Flo und Jonas werden ein Paar. Ein Happy End könnte ich mir also durchaus vorstellen. Die beiden verstehen sich sehr gut und sind füreinander da", verrät Pauline gegenüber RTL. Auch privat verstehen sich die beiden Schauspieler:innen super: "Mit Felix verstehe ich mich super! Auch bei Szenen, in denen man sich näherkommt, ist er immer sehr respektvoll. Und manchmal wird es mit ihm am Set sehr lustig. Oft haben wir Szenen, bei denen wir uns am Schluss sehr lange in die Augen schauen sollen. Irgendwann machen wir dann gern mal Grimassen oder schielen uns an – natürlich erst, wenn die Szene im Kasten ist. Allgemein ist die Stimmung mit ihm sehr locker und gleichzeitig professionell. Das macht das Spielen leichter und großen Spaß."