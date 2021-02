GZSZ: Serien-Liebling steigt aus

Auf zu neuen Ufern! Am 26. Februar wagt sich Valentina Pahde aufs "Let's Dance"-Parkett. "Normalerweise schlüpfe ich in verschiedene Rollen, doch jetzt werde ich 100 Prozent Valentina Pahde sein und mich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer von ‘Let´s Dance‘ tanzen", freut sich die Schauspielerin im Interview mit Sender RTL. Doch für die neue Herausforderung muss Valentina höchstwahrscheinlich bei "GZSZ" aussteigen...