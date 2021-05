GZSZ: Serien-Liebling steigt aus!

In der heutigen Folge kehrt der Physiotherapeut dem Kolle-Kiez den Rücken. "Michi kam in einem ziemlich desolaten Zustand nach Berlin – ohne Frau, ohne Job und ohne wirkliche Perspektive. Und dann kam Maren. Weil seine Liebe letztendlich nicht so richtig von ihr erwidert wurde, verlässt er Berlin nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erzählt Darsteller Lars jetzt gegenüber RTL. "Er ist über beide Ohren in Maren verliebt und traurig, dass sie erstmal kein Paar geworden sind, aber er geht auch mit der Gewissheit, eine verdammt coole Zeit mit tollen Menschen gehabt zu haben. Und in dieser Zeit ist er gewachsen und hat vor allem gemerkt, dass Haspe nicht der Nabel der Welt ist."