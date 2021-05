"GZSZ"-Laura: Mega-Aufstand! Fans fordern ihr Aus

Lügen, Intrigen und viel Drama. Die Rolle der Laura, gespielt von Chryssanthi Kavazi, sorgt zurzeit im Netz für einigen Wirbel. Nachdem in einer kürzlich erschienen Folge Laura eine versteckte Kamera in der Wohnung ihres Ex-Freundes Felix (Thaddäus Meilinger) installiert hat, wurde sie von John (Felix von Jascheroff) und Philip (Jörn Schlönvoigt) erwischt. Doch das war noch nicht alles! Statt die Wahrheit zusagen, erfand sie kurzerhand ein neues Lügengerüst, welches sie früher oder später gewaltig in Schwierigkeiten bringen wird...